Тегеран, , 08:25 — REGNUM Сборная Ирана стала вице-чемпионом Международного турнира по вольной борьбе до 23 лет 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Иранские борцы завоевали четыре золотые и одну серебряную медали на соревнованиях, проходивших в Понтеведре (Испания).

Грузия завоевала командный титул, набрав 141 очко. Иран финишировал вторым со 134 очками, в то время как США сумели занять третье место (112 очков).

Иранские спортсмены Амирхоссейн Фирузпур и Амирреаза Масуми завоевали золотые медали в своих возрастных группах. Третье золото досталось Мохаммадсадегу Фирузпуру, победившему Хаджимурада Гаджиева из Азербайджана со счетом 5:2 в весовой категории 74 кг.

В прошлом году Фирузпур проиграл в финале турнира, однако исправил свои прошлые ошибки золотой медалью в текущих соревнованиях.