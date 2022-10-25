Анадырь, 25 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Мобилизованные Чукотки получили выплаты.

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных

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«Провели все единовременные выплаты, а также компенсировали расходы на телефонную связь второй группе мобилизованных из Чукотского автономного округа», — написал в своём телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Копин рассказал об обеспечении мобилизованных военной формой.