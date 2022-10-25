Анадырь, 25 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал об обеспечении мобилизованных военной формой.

Pharm-nn.ru Получение формы

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«Получили сообщение от жён мобилизованных, что в части парням выдали некачественную форму, «с чужого плеча». Связались с ребятами. С их слов, иногда встречаются комплекты б/у. Они не плохие, но эта форма временная, для учёбы на полигоне. Перед убытием из учебной части все будут переодеты по нормам положенности. При личном визите в место проведения подготовки лично проверю укомплектованность наших мобилизованных и добровольцев», — заверил в своём телеграм-канале Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в учебную часть Омска были доставлены комплекты для мобилизованных красноярцев.