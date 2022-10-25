Тегеран, 25 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 18-е заседание Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA) стартовало с участием управляющего директора Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери и выступления министра культуры и исламского руководства Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 октября.

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Агентство IRNA было выдвинуто на пост президента OANA во время 17-го заседания Генеральной ассамблеи в Сеуле, возглавляя организацию с текущего года. Будучи давним членом организации, Иран также председательствовал в этом органе с 1997 по 2000 год.

В 2022 году встреча OANA проходит под девизом «Новые вызовы для журналистики: технологические инновации и вопросы доверия». Организация, охватывающая две трети населения земного шара, в настоящее время насчитывает 44 члена из 35 стран Азии и Океании.

OANA была основана в 1961 году с целью содействия взаимодействию и сотрудничеству в новостной, медийной и информационной сферах с целью восстановления баланса в информационном потоке.