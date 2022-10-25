Магадан, , 08:02 — REGNUM Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское» получило банкротный иск от частного предпринимателя. Исковое заявление арбитраж Магаданской области пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от Константина Акимова поступил в суд 25 октября 2022 года. Сумма претензий не сообщается, но ранее в реестре юридически значимых событий Акимов сообщал, что у ОГБДЭУ «Магаданское» перед ним не исполнены обязательства «в сумме 1 327 920 рублей по делу №А60-1374/2022, рассмотренному арбитражным судом Свердловской области».

В ЕГРЮЛ госучреждение фигурирует с 11 апреля 2014 года. Учредитель — министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. Компания является исполнителем 74 госконтрактов и заказчиком — почти 100. Например, в августе 2022 года ОГБДЭУ выбрали исполнителем госконтракта на ремонт автодороги межмуниципального значения «Авенирыч — Сеймчан» км 87+000 — км 93+200 в Магаданской области. Контракт заключен на сумму более 49 млн рублей.