Токио, 25 октября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Фумио Кисида назначит новым министром экономики страны бывшего руководителя японского минздрава Сигэюки Гото, передает телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Он сменит Дайсиро Ямагиву, который ранее подал в отставку. Журналисты утверждают, что о назначении Гото будет объявлено уже 25 октября.

Он возглавлял минздрав с октября 2021 года по август 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября телеканал NHK распространил информацию, что Дайсиро Ямагива уйдет со своего поста, поскольку не смог дать исчерпывающие объяснения по поводу своих связей с религиозной сектой.