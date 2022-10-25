Венеция, Италия, 25 октября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Двое туристов из Франции угнали гондолу в итальянском городе Венеция, полиция уже задержала злоумышленников, сообщает газета Il Messaggero.

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Они отвязали оставленную на ночь лодку и прошли на ней по главной водной артерии города — Гранд-каналу. По словам владельца гондолы Джоджио Богьоло, преступники выбросили в воду декоративные элементы, подушки и документы, без которых он не может вернуться к работе.

Гондольер также заявил, что больше всего расстроился из-за смеха мужчин и того, что туристы не извинились за свой поступок. Богьоло собирается потребовать от злоумышленников компенсацию за причиненный ущерб.

Он утверждает, что преступники лишили его от 10 до 15 тысяч евро. Кроме того, дополнительных расходов потребуют простой на период ремонта лодки и восстановление пропавших документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Венеции двое немецких туристов решили искупаться в Гранд-канале. За эти действия путешественников оштрафовали и выдворили из города.