Нью-Дели, , 01:36 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем микроблоге выразил поздравления Риши Сунаку с избранием на пост главы британского правительства.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Индийский лидер отметил, что надеется на тесное сотрудничество с Лондоном по глобальным вопросам после вступления Сунака в должность. Кроме того, Моди поздравил выходцев из Индии, которые живут Британии, с главным индуистским праздником — Дивали.

Индийский премьер-министр добавил, что индийцы из разных стран «превращают свои исторические связи в современное партнерство».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский президент Джо Байден в ближайшие дни планирует провести телефонную беседу с Риши Сунаком.

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