Лондон, 24 октября, 2022, 23:59 — ИА Регнум. 24 октября «Вест Хэм Юнайтед» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Борнмутом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Первый мяч на 45-й минуте встречи забил 27-летний французский центральный защитник «молотобойцев» Курт Зума после передачи Томаша Соучека — 1:0. На 90+2-й минуте Саид Бенрахма удвоил преимущество хозяев ударом с одиннадцатиметровой отметки.

«Вест Хэм Юнайтед», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 14 очков, обошел «Саутгемптон», «Астон Виллу», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Бренфторд» и поднялся на десятое место. «Борнмут» с 13-ю очками опустился на 14-ю строчку.