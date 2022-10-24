Лос-Анджелес, США, 24 октября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Хью Джекман необычным образом поздравил с днём рождения своего коллегу и приятеля Райана Рейнольдса. Публикацию актёр разместил 24 октября на своей странице в соцсети.

Ножи росомахи

Актёр выложил видео, в котором он, выступая в образе мутанта Росомахи, держит в руках кекс со свечой и при этом напевает мелодию песни «Happy Birthday». При этом перед Джекманом находятся несколько фотографий с Рейнольдсом, которые актёр дарил коллеге на его дни рождения.

«Сейчас, Райан, я загадываю желание, и это подарок на твой день рождения, и я хочу сказать: «Я лучший в том, что я делаю, но то, что я делаю, не очень приятно», — говорит позже Джекман, повернувшись лицом к камере.

Для справки: слова Джекмана является отсылкой к известным словам Росомахи в комиксах. Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр принял решение вернуться к роли мутанта в будущем кинокомиксе «Дэдпул 3».