Приштина, Сербия, , 23:24 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 24 октября провела встречу с лидерами политических партий, представляющих интересы албанского населения Центральной Сербии.

Вьоса Османи Assembly-kosova.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встречу прибыли бывший депутат Народной скупщины Сербии Шаип Камбери, мэр сербского муниципалитета Прешево Шчиприм Арифи, мэр Буяноваца Нагип Арифи и глава албанского национального совета в Сербии Рагми Мустафи.

В ходе встречи Османи призвала албанское население активно участвовать в переписи населения в Центральной Сербии, чтобы обеспечить повышение роли албанцев в политической жизни страны и остановить практику лишения албанцев регистрации из-за выезда на заработки в страны Западной Европы.

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