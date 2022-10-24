Глава Косово призвала албанцев участвовать в переписи населения в Сербии
Приштина, Сербия, 24 октября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 24 октября провела встречу с лидерами политических партий, представляющих интересы албанского населения Центральной Сербии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встречу прибыли бывший депутат Народной скупщины Сербии Шаип Камбери, мэр сербского муниципалитета Прешево Шчиприм Арифи, мэр Буяноваца Нагип Арифи и глава албанского национального совета в Сербии Рагми Мустафи.
В ходе встречи Османи призвала албанское население активно участвовать в переписи населения в Центральной Сербии, чтобы обеспечить повышение роли албанцев в политической жизни страны и остановить практику лишения албанцев регистрации из-за выезда на заработки в страны Западной Европы.