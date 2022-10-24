Приштина, Сербия, 24 октября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 24 октября провела встречу с лидерами политических партий, представляющих интересы албанского населения Центральной Сербии.

Assembly-kosova.org Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встречу прибыли бывший депутат Народной скупщины Сербии Шаип Камбери, мэр сербского муниципалитета Прешево Шчиприм Арифи, мэр Буяноваца Нагип Арифи и глава албанского национального совета в Сербии Рагми Мустафи.

В ходе встречи Османи призвала албанское население активно участвовать в переписи населения в Центральной Сербии, чтобы обеспечить повышение роли албанцев в политической жизни страны и остановить практику лишения албанцев регистрации из-за выезда на заработки в страны Западной Европы.