Варшава, , 23:13 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 24 октября провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Встреча проходила с глазу на глаз, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Пендаровски намерен пробыть в Польше два дня. В рамках визита он также проведёт встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравески и выступит перед палатой предпринимателей.

Ожидается, что 25 октября президент Северной Македонии будет награжден высшей государственной наградой Польши «Орденом Белого орла».

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