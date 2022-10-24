Приштина, Сербия, , 23:07 — REGNUM Глава профсоюза работников образования, науки и культуры Косово Рахман Яшарай 24 октября обратился к спикеру парламента Косово Главку Конюфце с просьбой добиться от международных доноров отправки в Косово команды врачей-психиатров для укрепления «ментального здоровья» населения.

Врач-психиатр Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава профсоюза призвал освободить Косово от людей, оскорбляющих учителей, отстаивавших национальную албанскую идею в 90-е, и отправить их на отдых в психиатрическую больницу.

Обращение Яшарая последовало после того, как профсоюз работников образования Косово свыше месяца бойкотировал занятия, требуя ежемесячной прибавки к заработной плате размером 100 евро. Правительство Косово ввело прибавку, но в размере 50 евро, а учителя были обязаны отработать пропущенные учебные часы по субботам.

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