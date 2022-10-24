Брянск, , 22:41 — REGNUM Взрыв произошёл на одном из железнодорожных перегонов в Брянской области, сообщил 24 октября губернатор региона Александр Богомаз на своей странице в соцсетях.

Железная дорога Wallspaper.ru

Взрывное устройство неустановленного типа сработало на перегоне между Новозыбковом и Злынкой.

В результате железнодорожные пути получили повреждения. Никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Информация уточняется.

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