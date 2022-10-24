Страсбург, Франция, , 23:50 — REGNUM Франко-германская инициатива по Косово является хорошим шансом для достижения прорыва в переговорах о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Такое мнение высказала 24 октября докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

«Люди поняли, что наступил момент если не для достижения окончательного соглашения, тогда хотя бы для подписания пакета документов, которые были бы приемлемы для обеих сторон», — процитировало издание «Косово онлайн» слова фон Крамон.

По ее словам, инициатива Франции и Германии дает Сербии и сепаратистскому Косово шанс продвинуться по пути евроинтеграции.

«Косово, как «самая европейская страна», должна эту инициативу поддержать. Это шанс толкнуть Косово вперед, к европейской повестке», — отметила европейский парламентарий.

Она добавила, что еще до появления франко-германской инициативы Приштина и Белград сделали шаги, важные для жизни граждан, такие, как взаимное признание документов, подтверждающих личность, и дипломов о высшем образовании.

Комментируя вопрос перерегистрации автомобилей с сербскими номерами, фон Крамон подчеркнула, что существуют хорошие аргументы для того, чтобы срок перерегистрации был продлен, но при этом она «понимает решение правительства Косово, которое применяет действующие законы».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что суть франко-германского плана по Косово состоит в том, что Сербия не должна возражать против вступления Косово в ООН в обмен на ускоренное принятие в ЕС.

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