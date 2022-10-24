Белград, 24 октября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 24 октября, за день до формирования нового правительства Сербии, провел встречу с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

Ruserbia.com Александр Боцан-Харченко

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе встречи Вучич выразил благодарность России за поддержку территориальной целостности Сербии, а также выразил надежду на скорое достижение мира в Европе. По мнению албанских журналистов, данная встреча демонстрирует близость России и Сербии вопреки давлению Запада.

Ранее министр Европы и климата Германии Анна Люрманн призвала Сербию гармонизовать внешнюю политику с внешней политикой ЕС и ввести санкции против России.

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