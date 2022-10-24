Москва, , 21:44 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает, что отдельные показатели государственных программ не отвечают текущим условиям и новым задачам соответствующих отраслей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«В государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на первое место в целях и показателях стоят задачи о результатах олимпийской команды России на летних и зимних Олимпийских играх, вместо развития массового и детско-юношеского спорта. В государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» в качестве индикатора поддержки стартапов стоит показатель выхода на IPO. Отдельные государственные программы Российской Федерации содержат только текущую деятельность министерств и ведомств, в связи с этим фактически не имеют проектной части», — указано в сводном заключении комитета на проект бюджета на 2023–2025 годы.

По мнению комитета, расходы по таким мероприятиям не должны структурироваться в формате государственных программ РФ. Так, к госпрограммам, содержащим только текущую деятельность, комитет отнес госпрограммы «Внешнеполитическая деятельность», «Содействие международному развитию» и «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

«Текущая деятельность министерств должна иметь индикативную оценку ее эффективности, однако для этого не требуется формирование документа стратегического планирования, который в своей основе не имеет какой-либо отвечающей критериям проектной деятельности задачи государственной политики. Комитет отмечает, что в текущих условиях необходимости кардинального повышения эффективности бюджетных расходов, указанные недостатки государственных программ нуждаются в скорейшем устранении. Без устранения указанных замечаний, по мнению комитета, институт государственных программ не сможет стать эффективным инструментом для достижения национальных целей развития страны», — пояснили в комитете.

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