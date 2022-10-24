Хельсинки, 24 октября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В акватории Финского залива недалеко от российских городов Приморск и Выборг произошло четыре сейсмических события неизвестного происхождения, сообщает вечером 24 октября Финский Сейсмологический институт.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Сейсмические события произошли недалеко от маршрута газопровода «Северный поток» 20 и 21 октября, однако финские СМИ сообщили о них не сразу.

По утверждению финских сейсмологов, сейсмособытия произошли в российских территориальных водах на 40 км юго-западнее Выборга в период с 12:35 до 18:32 мск. Их магнитуда колебалась в диапазоне от 1,4 до 2,0, что примерно соответствует взрывам 50-100 кг тротила.

Причины происшествия пока не выяснены.