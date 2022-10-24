Сент-Луис, США, 24 октября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в средней школе Сент-Луиса, США, сообщает 24 октября Reuters.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в США

По прибытии на место происшествия полицейские обменялись несколькими выстрелами со стрелком, в результате чего он был убит.

Информация о стрелке и жертвах пока не раскрывается. Полиция продолжает следствие для выяснения мотивов преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, двое сотрудников больницы были убиты в результате стрельбы в медучреждении Далласа.