Милан, Италия, , 20:55 — REGNUM В Милане (Италия) сотрудники музея Перманенте, в котором проходит выставка антиквариата, обнаружили пропажу портрета итальянского ученого Алессандро Вольты. Об этом сообщило издание Como Zero.

Милан Steffen Schmitz

Сотрудники музея объявили о пропаже картины 23 октября 2022 года. Уточняется, что картина была похищена во время выставки Amart, посвященной антиквариату. Стоимость полотна оценивается в $20 тысяч.

Напомним, Алессандро Вольта считается одним из основоположников учения об электричестве. Его именем была названа единица измерения электрического напряжения — вольт.