Москва, , 20:12 — REGNUM 24 октября состоялась встреча ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского с первым заместителем министра культуры Таджикистана Обидом Назариён и координатором культурных проектов Русского дома в Душанбе Зафаром Абдуалимовым.

В ходе разговора были подведены итоги совместных инициатив, в частности, шла речь о спектакле «Пушкин. Время чумы», поставленном выпускниками ГИТИСа в конце 2021 года в Бустоне (Чкаловске). Проект был реализован Министерствами культуры России и Таджикистана, «Росконцертом» при поддержке представительства Россотрудничества.

Итогом встречи стала договоренность о сотрудничестве в целом ряде новых перспективных проектов. Напомним, на этой неделе в России проходят Дни культуры Таджикистана.