Хельсинки, , 19:26 — REGNUM Финская государственная транспортная компания VR Group полностью прекратит грузоперевозки на российском направлении к концу 2022 года, заявила 24 октября генеральный директор компании Элиза Маркула изданию Kauppalehti.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Грузовые перевозки на восток полностью прекратятся самое позднее к концу этого года», — сказала Маркула.

Отмечено, что на конец сентября компания VR Group уже сократила 65% грузоперевозок в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года правительство Финляндии заявило о намерении полностью прекратить железнодорожные грузоперевозки по маршрутам, ведущим в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Финляндии участницу шоу «Голос» отстранили из-за российского паспорта