Приштина, Сербия, 24 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Спикер парламента сепаратистского Косово Глаук Конюфца не верит, что соглашение о «нормализации отношений» с Белградом будет достигнуто в ходе диалога, так как «Сербия намерена поддерживать отношения с Россией». Об этом Конюфца заявил 24 октября на геополитическом форуме в Приштине.

Kuvendikosoves.org Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева)

По его словам, состав нового правительства Сербии доказывает, что Белград не намерен достичь договоренности с Приштиной в ходе диалога.

«Всю важную структуру Сербии, спецслужбы, армию, полицию возглавляют люди, которые открыто говорят о том, что Сербия должна сотрудничать с Россией. Александр Вулин, Ивица Дачич, который вернулся на должность главы сербской дипломатии, даже самВучич показали по какому пути они намерены идти», — процитировало издание Albanianpost слова Конюфцы.

Он добавил, что признание независимости Косово со стороны Сербии было бы полезным для всей Европы, так как «закрыло бы некоторые очень важные вопросы».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что западные страны хотят как можно скорее решить косовский вопрос, так как всё чаще в международной политике упоминается косовский прецедент. По его словам, «Запад не оставил Сербии никаких шансов».