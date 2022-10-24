Москва, 24 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Банк России установил на вторник, 25 октября, официальный курс доллара на уровне 61,163 рубля, курс евро — на уровне 60,158 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Таким образом, курс доллара понижен на три копейки по сравнению с предыдущим показателем, а курс евро повышен на 32 копейки.

На Московской бирже курс рубля по отношению к двум валютам начал неделю разнонаправленно. На текущий момент доллар торгуется на уровне 61,27 рубля, что на две копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В свою очередь евро подорожал на 33 копейки — до 60,53 рубля.