История вопроса

Первыми действиями Дональда Трампа, избранного президентом США 8 ноября 2016 года, стали налоговая реформа и либерализация государственного регулирования экономики.

Реформа, значительно снизившая налоговую нагрузку на граждан и предприятия, была призвана вернуть в США капиталы из офшоров. Отмена более тысячи ограничительных норм в госрегулировании экономики должна способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Хотя общего мнения об успехе или неуспехе экономической политики Трампа у экспертов нет, улучшение макроэкономических показателей налицо.

Одним из первых действий Трампа на посту президента был выход из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), которое продвигалось предыдущей администрацией и подразумевало полную отмену таможенных пошлин в азиатско-тихоокеанском регионе.

Трампу не удалось отменить систему медицинского страхования Obamacare, названную так в честь бывшего президента Барака Обамы, которая облегчает доступ к медицинской помощи для малоимущих, но при этом создаёт излишнюю нагрузку на налогоплательщиков и систему медицинского страхования. Также Трамп пока не смог ввести обещанные ограничения в иммиграционной политике, в том числе отмену иммиграционной лотереи и строительство стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп развернул большую активность на внешнеполитическом направлении. Хотя он обещал не использовать военную силу для «строительства демократии» по всему миру, изменения пока не очень заметны. Он требует от партнёров по НАТО увеличить расходы на оборону. Усилия Трампа по ядерному разоружению КНДР в 2017 году привели к опасному кризису. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе, известного как «ядерная сделка», а также признание Голанских высот территорией Израиля, а Иерусалима – его столицей, не добавляют безопасности на Ближнем Востоке.

Несмотря на первоначальные успехи в налаживании торговых отношений с Китаем, отношения между двумя странами перешли в «торговую войну». Европейские страны также недовольны таможенными ограничениями, которые Трамп вводит в рамках исполнения своего обещания «сделать Америку вновь великой».

