Вашингтон, 24 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Руководство компании экс-президента США Дональда Трампа The Trump Organization на текущей неделе предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве, сообщают 24 октября местные СМИ.

Brad Trump Tower

Компании, управляющей активами Трампа, грозит штраф до $1,6 млн. Прокуратура подозревает, что Trump Organization в течение 15 лет специально занижала зарплаты своим топ-менеджерам ради выплаты меньших налогов.

Напомним, что главным свидетелем обвинения является экс-финансовый директор Trump Organization 75-летний Аллен Вайссельберг. Его подозревают в том, что в качестве «компенсации» за низкую зарплату он якобы получил $1,76 млн, а также квартиру, несколько машин, и покрытие расходов на обучение его внуков в частной школе.