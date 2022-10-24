Белгород, , 17:13 — REGNUM Пилотный проект по оказанию амбулаторной паллиативной медицинской помощи детям на конкурентной основе реализуется в Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Коридор хосписа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Родители детей с неизлечимыми болезнями смогут сами выбирать организацию, которая будет предоставлять им паллиативную помощь. Причём семьям не придётся никуда обращаться, сотрудники регионального минздрава свяжутся с ними и предложат оформить услугу. В реестр уже включено порядка 200 маленьких пациентов, которым необходима такая помощь.

До конца 2022 года в регионе оформят 1 000 специальных сертификатов, каждый из которых гарантирует одно посещение ребёнка подготовленными специалистами различного профиля для оказания разноплановой комплексной консультативной помощи. Соответствующие лицензии имеют две организации — областная детская больница и детский хоспис «Изумрудный город», действующий под патронатом благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака».

До 2022 года паллиативная помощь оказывалась взрослым и детям только медицинскими организациями в рамках госзадания.