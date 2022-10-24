Лондон, 24 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Британии назначен бывший министр финансов Риши Сунак, сообщил 24 октября журналистам председатель управляющего совета Консервативной партии Грэм Брейди.

Ministry of Housing, Communities & Local Government Риши Сунак

Отмечено, что Сунак оставался единственным претендентом на пост премьера после заявления лидера палаты общин Пенни Мордонт о снятии своей кандидатуры.

Напомним, для того чтобы стать лидером Консервативной партии и премьером Британии, Сунаку потребовалось заручиться поддержкой не менее 100 членов парламентской фракции консерваторов.

Риши Сунак станет не только первым британским премьер-министром индийского происхождения, но и самым молодым главой правительства.