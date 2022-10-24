Москва, 24 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект о льготах для добровольцев и волонтеров в сфере культуры внесли в Госдуму депутаты во главе с Артемом Метелевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которым организации культуры при организации платных мероприятий могут устанавливать льготы, дополнив его новой категорией: добровольцы (волонтеры).

Внедрение инициативы позволит сформировать эффективный инструмент поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, а также окажет положительный эффект на работу самих учреждений культуры, повысив заинтересованность граждан участвовать в реализации практик и мероприятий, направленных на проведение культурных мероприятий, сохранение культурного наследия страны, традиций и обычаев народов России, отмечают авторы.

Ежегодно численность добровольцев (волонтеров) в Россиистремительно растет: за 10 лет доля граждан, занимающихся волонтерством, выросла с 3% до 19%, среди молодежи их доля составляет порядка 30%, отметили в Госдуме.