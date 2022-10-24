Херсон, 24 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Вещание херсонского телеканала «Таврия» планируется возобновить в ближайшее время. Об этом 24 октября в телеграм-канале сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Она уточнила, что сейчас ведутся работы по подготовке рабочего пространства для сотрудников телеканала.

«Новостные и аналитические выпуски останутся в программе телеканала. Познавательные и развлекательные, скорее всего, будут приостановлены на время», — приводит Губарева слова сотрудника «Таврии».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 октября обстрелу ВСУ подверглась гражданская переправа в Херсоне. В результате погиб режиссёр телеканала «Таврия». Пять пострадавших сотрудников — два оператора и три корреспондента в настоящее время проходят лечение.