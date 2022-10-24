* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 24 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада на встрече с представителями разведывательного управления и министерства обороны призвал их «разбираться с заключёнными по шариату» и воздерживаться от «ненужных» пыток. Об этом сообщает Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Лидеру приписывают заявление с приказом не арестовывать невинных людей во время «расследования».

«Действуйте по шариату и избегайте применения бесчеловечных законов и норм, которые продвигали жестокие режимы прошлого», — заявил мулла Хайбатулла.

По словам Забихуллы Муджахида, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что с заключёнными следует обращаться в соответствии с законами шариата и не подвергать насилию.

Также лидер заявил, что в разведывательном управлении должны работать компетентные люди. Он подчеркнул необходимость очистки рядов движения от «неквалифицированных людей» и призвал воздерживаться от регионализма и этнических предпочтений.

Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили бывших сотрудников большинства государственных учреждений и назначили на их место своих людей, большинство из которых — муллы.

В учебных заведениях большинство профессиональных педагогов были уволены и заменены новыми людьми, которые все являются членами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За прошедший год после прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулись с массовыми обвинениями в нарушениях прав человека.

Они сажают в тюрьмы и пытают граждан, о «преступлениях» которых ничего не сообщается.

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