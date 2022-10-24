Самара, 24 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Проверки антитеррористической защищенности критически важной инфраструктуры будут проходить в Самарской области. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба администрации главы области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Охрана

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Самарский губернатор провел заседание оперативного штаба. Он напомнил, что сейчас нет задачи более важной, чем четкая, системная, координированная работа всех ведомств — органов власти разных уровней, армии, силового блока, предприятий оборонного комплекса для достижения целей и задач, поставленных президентом РоссииВладимиром Путиным.

«Наши земляки должны чувствовать, что все наши действия продуманы и последовательны, что мы каждый на своем месте делаем все для защиты интересов граждан. Считаю крайне важным всем руководителям ведомств мобилизовать свои коллективы, личным примером настроить на работу в особых условиях», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что на заседании был рассмотрен ход призыва граждан, подлежащих мобилизации на территории Самарской области, процесс подготовки и обучения мобилизованных в местах их размещения в частях.

Отмечается, что на заседании обсудили усиление безопасности объектов критически важной инфраструктуры.

Азаров напомнил, что соответствующие поручения ответственным ведомствам и руководителям учреждений уже даны.

«Нам необходимо добиться, чтобы все руководители обеспечили контроль за проведением проверок антитеррористической защищенности объектов, относящихся к этой категории, проведением тренировок и учений», — заявил он.