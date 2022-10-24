Амстердам, 24 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. С февраля 2022 года власти Нидерландов освободили десятки компаний из своей страны от исполнения антироссийских санкций. Об этом 24 октября сообщает нидерландский телеканал RTL Nieuws.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Отмечается что министерствам иностранных дел, финансов, инфраструктуры и образования разрешено предоставлять исключения из санкций, чтобы обеспечить определенную гибкость, и с начала спецоперации они предоставили уже 91 исключение из соблюдения санкций против РФ.

Также указывается, что только министерством климата и энергетики Нидерландов было выдано 25 разрешений на получение энергии от бывших компаний Газпрома, и эти исключения касаются 150 компаний и организаций, а также муниципалитетов и школ.

При этом уточняется, что министерство внешней торговли страны выдало 18 исключений по сотрудничеству ЕС с Россией «по гражданским вопросам», а нидерландский минфин выдал 13 исключений для замороженных активов или товаров из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе и золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада.