Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростовской области планируется возобновить регулярные пассажирские перевозки по реке Дон. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве транспорта 24 октября.

Рыбалка на набережной реки Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Имеющиеся на Дону причалы позволяют открыть регулярные пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону в Константиновск, станицу Романовскую, Таганрог и станицу Старочеркасскую. Для пассажирских перевозок могут быть использованы суда на подводных крыльях. Однако использование таких судов возможно только в светлое время суток.

Для возобновления пассажирских перевозок необходимо определить модели и количество необходимых Ростовской области судов, а также предусмотреть места зимнего отстоя и их ремонта.