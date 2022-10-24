Кабул, 24 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Полный хиджаб чёрного или темно-синего цвета предписано носить студенткам Гератского университета. Об этом говорится в соответствующем приказе, сообщает Afghanistan International.

Af.shafaqna.com Афганские студенты

Глава Гератского университета письменно обратился к студенткам с требованием носить хиджаб в соответствии с критериями, установленными «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Избегайте ношения облегающей одежды из тонкой материи ярких цветов, одевайте полный хиджаб черного или темно-синего цвета», — говорится в приказе.

Источник сообщил телеканалу, что девушек предупредили о недопуске к занятиям в случае неподчинения этому приказу. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных частях страны, особенно в Кабуле и Балхе, запретили доступ к учёбе студенткам, не выполнившим подобные требования.

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