Доха, , 14:46 — REGNUM Глава нефтегазового супергиганта Shell Бен ван Берден предупредил, что Европе предстоит болезненное «рационирование промышленности» из-за энергетического кризиса, чреватое политическими проблемами, о чем 24 октября сообщает портал EURACTIV.

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На церемонии подписания в Дохе сделки по приобретению 9,3% акций в проекте North Field South катарской национальной нефтегазовой компании Qatar Energy ван Берден сказал, что европейская промышленность столкнулась с серьезными последствиями энергетического кризиса.

По его словам, после потери 120 млн тонн российского газа в год Европа «довольно эффективно, довольно существенно» сократила потребление, но «большая часть этого сокращения достигнута за счет отключения промышленности».

Европа отчаянно ищет быстрые альтернативы российскому газу, но, как считает ван Берден, она будет нуждаться в больших объемах СПГ в течение десятилетий.

«Многие говорят: «Убавьте температуру» или, может быть, «Не включайте кондиционер», — сказал он. — Но говорят и так: «Почему бы нам не выключить завод по производству удобрений, который у нас есть?» или «Давайте вообще сократим производство такой-то нефтехимической продукции». И такое рационирование, если оно длится достаточно долго, становится постоянным».

Некоторые в Европе «торжествовали» по поводу того, как хорошо она сокращает спрос, сказал ван Берден, но это «на самом деле плохие новости для долгосрочной перспективы».

«Делать это в таких масштабах, так резко, в период экономических проблем… на мой взгляд, значит оказывать довольно сильное давление на европейскую экономику, а также, возможно, и на политическую систему в Европе», — сказал он.

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