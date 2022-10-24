Уфа, 24 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Дополнительную льготу за вывоз твердых коммунальных отходов для семей, участников спецоперации на территории б. УССР, могут ввести в Башкирии. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Проработать этот вопрос поручил чиновникам премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров на совещании в правительстве.

«Региональному министерству природопользования и экологии совместно с регоператорами необходимо проработать возможность выделения дополнительной льготы семьям, где есть граждане, принимающие участие в специальной военной операции по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за вывоз твердых коммунальных отходов», — приводит пресс-служба его слова.

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