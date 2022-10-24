Таллин, , 13:58 — REGNUM

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

В Министерстве обороны Эстонии нет единого мнения о том, следует ли стране отказаться от своего участия в международном соглашении о запрете использования противопехотных мин. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на представителя министерства Томаса Мелля.

Портал напомнил, что бывший главнокомандующий Сил обороны Антс Лаанеотс и 19 депутатов парламента страны представили в Рийгикогу законопроект о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, и требующей их уничтожения.

Представитель минобороны Томас Мелл заявил ERR, что вопрос имеет как международное, так и национальное оборонное значение, и пообещал, что минобороны сформулирует свою оценку законопроекта в сотрудничестве с Силами обороны в самое ближайшее время.

«У правительства есть до пяти недель, чтобы сформировать позицию», — сказал Мелл.

При этом глава отдела стратегических коммуникаций Минобороны добавил: «В настоящее время нет потребности в пассивных противопехотных минах, ни исходя из последних планов развития возможностей, анализов, ни из первых уроков военных действиях на территории б. УССР».

По его словам, уроки военных действий там учитываются прямо сейчас и будут учитываться и в будущем при развитии обороноспособности Эстонии.

Мелл заявил, что очевидно — первоочередной задачей Сил обороны Эстонии должно стать приобретение большего количества самоходных орудий, реактивных систем залпового огня, средств малозаметного воздушного нападения, дополнительных возможностей бронированных, противокорабельных и зенитных средств.