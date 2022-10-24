Таллин, , 13:52 — REGNUM

Терминал СПГ とまりん♪

В понедельник, 24 октября, на открытом заседании специальная комиссия парламента Эстонии Рийгикогу по контролю государственного бюджета намерена заслушать премьер-министра страны Каю Каллас. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Тыниса Мельдера, весной 2022 года государство ясно выразило свое ожидание относительно приобретения эстонским госпредприятием Elering доли участия в 20% от арендуемого Финляндией СПГ-судна. Однако осенью стало известно, что судно будет пришвартовано исключительно к финскому СПГ-терминалу.

«Мы хотим услышать разъяснения премьер-министра о том, почему эти ожидания до сих пор не реализованы», — сказал парламентарий. Интересует депутатов и причина, по которой доля так и не была Эстонией выкуплена.

Это не первое заседание комиссии по данной теме, отмечается в сообщении. Комиссия начала обсуждение доставки СПГ-судна в эстонский порт Палдиски и обеспечение газоснабжения на прошедшем 14 октября 2022 года внеочередном заседании.

Тогда свои пояснения по ситуации представила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, а также представители министерства финансов, Департамента конкуренции, Эстонского центра резервов, фирм Alexela, Elering, Eesti Gaas и Государственного контроля.