Кишинёв, 24 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Народ Молдавии ожидает от прокуроров справедливости. Об этом 24 октября заявила на митинге депутат парламента республики от Партии коммунистов Диана Караман, сообщает пресс-служба партии «Шор».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Она отметила, что не будет уподобляться президенту Молдавии Майи Санду, которая публично выдвигает обвинения и требует реакции от правоохранителей. Она привела в пример для прокуроров Дмитрия Робу, который исполнял обязанности генпрокурора с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

«Он выполнял все их приказы: приходил в парламент, снимал иммунитеты, угрожал всем, кому только возможно… И в итоге они даже его выкинули из системы и вытерли об него ноги», — заявила Караман.

Депутат призвала прокуроров задуматься о своей работе и о том, что за нарушения придётся отвечать. По её мнению, в генпрокуратуре ещё есть честные прокуроры.

Протестующие также выступили за отставку нового врио генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну. Возле генпрокуратуры с 23 октября был разбит палаточных городок.