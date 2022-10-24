Белград, 24 октября 2022, 17:15 — REGNUM Уходящий министр энергетики Сербии Зорана Михайлович не уверена, что новое правительство будет проевропейским, но оно будет просербским. Об этом Михайлович заявила журналистам 24 октября.
Так Михайлович прокомментировала тот факт, что ее не будет в новом правительстве Анны Брнабич.
«Как человек, который выступает за то, чтобы Сербия была не на Востоке, а на Западе, я в правительстве была в меньшинстве», — процитировало агентство FoNet слова Михайлович.
Она добавила, что президент Александр Вучич «хорошо знает, куда Сербия должна идти и какие решения ей нужно принять».
Напомним, что 23 октября опубликован состав нового правительства Сербии. Министерство горной промышленности и энергетики вместо Михайлович возглавит Дубравка Негре.
В министерство энергетики Негре переходит с должности главы Исполнительного комитета «Коммерческого банка». До этого она возглавляла региональное представительство Европейского инвестиционного банка по Западным Балканам.
Дубравка Негре, экономист по образованию (закончила экономический факультет Университета в Белграде), свою карьеру начала в СМИ на должности телепродюсера телеканала CNN International, где занималась организацией репортажей как с Балкан, так и с фронта в Македонии и Афганистане.