Белград, 24 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Уходящий министр энергетики Сербии Зорана Михайлович не уверена, что новое правительство будет проевропейским, но оно будет просербским. Об этом Михайлович заявила журналистам 24 октября.

Министерство горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович

Так Михайлович прокомментировала тот факт, что ее не будет в новом правительстве Анны Брнабич.

«Как человек, который выступает за то, чтобы Сербия была не на Востоке, а на Западе, я в правительстве была в меньшинстве», — процитировало агентство FoNet слова Михайлович.

Она добавила, что президент Александр Вучич «хорошо знает, куда Сербия должна идти и какие решения ей нужно принять».

Напомним, что 23 октября опубликован состав нового правительства Сербии. Министерство горной промышленности и энергетики вместо Михайлович возглавит Дубравка Негре.

В министерство энергетики Негре переходит с должности главы Исполнительного комитета «Коммерческого банка». До этого она возглавляла региональное представительство Европейского инвестиционного банка по Западным Балканам.

Дубравка Негре, экономист по образованию (закончила экономический факультет Университета в Белграде), свою карьеру начала в СМИ на должности телепродюсера телеканала CNN International, где занималась организацией репортажей как с Балкан, так и с фронта в Македонии и Афганистане.