Талукан, Афганистан, , 13:34 — REGNUM Местные источники «8 Собх» в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана сообщают о смерти бывшего генерала в административном центре провинции.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, генерал Гани, один из высших офицеров министерства обороны предыдущего правительства, был расстрелян в упор неизвестными боевиками прямо на улице возле штаб-квартиры разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Талукан, столице провинции Тахар.

Местные власти пока не предоставили комментариев.

Генерал Гани ведал рядом объектов министерства обороны предыдущего правительства, но после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, почти не покидал своего дома и не вмешивался в политику.