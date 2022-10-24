Алжир, 24 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра провёл встречу со своим йеменским коллегой Ахмедом Авадом бин Мубараком, который находится с рабочим визитом в Алжире. Об этом 24 октября сообщает Algerie Presser Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, встреча была посвящена предстоящему саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдёт в Алжире, а также — обсуждению мирного урегулирования йеменского конфликта.

По итогам встречи Ламамра выступил с осуждением йеменских повстанцев-хуситов, которые угрожают региональной безопасности.

Кроме того, Ламамра предложил услуги своей страны в качестве посредника в переговорах о мирном урегулировании йеменского конфликта и предложил использовать для этой цели площадку саммита ЛАГ, который пройдёт 1−4 ноября.