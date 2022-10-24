София, 24 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В районе крупнейшей региональной теплоэлектростанции Болгарии — «Марица» на юге страны произошел сильный пожар. Об этом 24 октября сообщает БТВ.

Pixabay.com Пожар

По предварительным данным, возгорание началось на полигоне для отработанных материалов. Огонь быстро распространился на хозяйственные постройки расположенных неподалеку карьеров.

На месте инцидента работают несколько пожарных бригад.

Данных о жертвах и разрушениях нет. Ведется следствие.