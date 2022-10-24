Уфа, 24 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по БашкирииОльга Шевнина вошла в состав совета при главе региона по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ). Об этом 24 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального правительства в центре управления республикой.

Glavarb.ru Радий Хабиров

Он сообщил, что подписал соответствующий указ.

«У нас не были там представлены такие общества», — отметил глава региона.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе проходил чемпионат по профессиональному мастерству для молодежи с нарушением слуха.

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