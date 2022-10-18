Уфа, 18 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. II национальный чемпионат по профессиональному мастерству для молодых людей от 18 до 35 с нарушением слуха пройдет с 20 по 22 октября в Уфе. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники олимпиады «Я — профессионал»

Сообщается, что в 2022 году конкурс будет проводиться по 34 компетенциям. В нем примут участие свыше 500 человек. Чемпионат будет проходить в ВДНХ-ЭКСПО Уфа и в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

Отмечается, что проект реализуется при поддержке министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

Его целью является развитие и демонстрация профессиональных умений молодых людей с нарушениями слуха, содействие в трудоустройстве неслышащих молодых людей, привлечение внимания общественности к профессиональным возможностям глухих и слабослышащих, пояснили в пресс-службе.

Данный конкурс организован в рамках национального проекта «Образование».