Джакарта, 24 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо вызвал ряд министров в президентский дворец в Богоре, чтобы обсудить случаи острых заболеваний почек, сообщает CNN indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Мухаджир Эфенди подтвердил эту новость. Однако министр не объяснил, что будет на повестке дня.

Министерство здравоохранения зарегистрировало 245 случаев острой почечной недостаточности. В общей сложности умер 141 пациент.

Использование не безопасных препаратов, как предполагается, является основной причиной острой почечной недостаточности. Управление по контролю за продуктами и лекарствами в Индонезии изучило 102 препарата, используемых пациентами с острыми заболеваниями почек. В результате 23 препарата были объявлены безопасными и могут быть использованы населением.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньше мере 133 летальных исхода от последствий острой почечной недостаточности среди детей зарегистрировано с января в Индонезии.

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