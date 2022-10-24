Берлин, , 12:54 — REGNUM Заявление мэра Берлина Франциски Гиффай по поводу того, что немецкая столица в скором времени уже не сможет справиться с большим количеством беженцев с территории б. УССР, вызвало 24 октября активное обсуждение у читателей издания Spiegel.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

При этом слова Гиффай, которая также заявила о необходимости дополнительной финансовой поддержки беженцев с территории б. УССР со стороны государства, вызвали негативную реакцию читателей.

«Какой сюрприз. Теперь, когда [жители б. УССР] могут без каких-либо проблем получить доступ к социальным льготам, люди этим злоупотребляют. Кто бы мог это предвидеть? Конечно, в ближайшем будущем к нам из Польши прибудут еще больше беженцев [с территории б. УССР]», — написал один из пользователей.

«Когда места уже не хватает, нужно не тратить всё больше и больше ресурсов, а остановить поток беженцев…», — отметил читатель под ником LancerRed.

«Ей следует взглянуть на цели миграционной политики правительства и подтолкнуть своих коллег по партии и министров к тому, чтобы они, наконец, начали действовать. Иностранцев, не имеющих права на пребывание, следует более последовательно возвращать в страны их происхождения. Таким образом будет больше крайне необходимого места для других», — поддержал его пользователь m_w_deutsch.

«Места уже не хватает. Федеральное правительство призывают предоставить больше жилья для беженцев [с территории б. УССР]. Но разве не более логично призывать к закрытию границ? По крайней мере, для мигрантов из третьих стран? Разве не логичнее было бы высылать людей без статуса пребывания? О чём думают наши политики?», — возмутился ещё один из читателей издания.

«Почему же никто не говорит о последствиях нехватки жилья и чрезмерных требований? Но правительство предпочитает оформить несколько сотен тысяч нелегальных мигрантов вместо того, чтобы освободить дома путём последовательной депортации», — заключил другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министр по делам детей и молодежи Ирландии Родерик О’Горман заявил, что беженцы с территории б. УССР, прибывающие в страну, могут оказаться на улице в связи с отсутствием мест для их размещения.